Voeller: “Il nuovo CT della Germania sarà nominato entro la prossima parentesi delle Nazionali”

Rudi Voller ieri sera è stato CT della Germania per l’amichevole con la Francia, vinta dai tedeschi. L’ex attaccante della Roma, ha però oluto spiegare come il suo sia un ruolo di consulente e vorrà nominare un nuovo CT prima della prossima parentesi delle Nazionali.

Queste le sue parole: “Il mio desiderio ora sarebbe quello di potervi presentare il prossimo allenatore tedesco durante la prossima finestra internazionale. Non farò nomi, l’importante è che sia qualcuno che parli tedesco. E poi deve essere un uomo eccezionale. Uno straniero? No, nessuno straniero è mai stato scelto per il ruolo di allenatore della nazionale tedesca”. Il favorito dovrebbe essere, secondo la Bild, Julian Nagelsmann.

Foto: twitter Bayer Leverkusen