VLASIC, UN PIENO DI FANTASIA TORO

Il Torino è ormai prossimo all’annuncio di Nikola Vlasic, con il giocatore che oggi è nel capoluogo piemontese per le visite mediche e successivamente la firma con i granata. Il trequartista arriva dal West Ham, con la formula del prestito con diritto di riscatto. E’ un giocatore richiesto da Juric, che lo conosce (entrambi sono croati) e che può far bene con la maglia del Toro, visto anche la sua esperienza internazionale.

Nikola arriva da una famiglia di grandi atleti, il papà Vasko, è un campione di Decathlon, la sorella è campionessa mondiale di salto in alto. Classe 1997, Vlasic dal 2006 al 2009 milita nelle giovanili dell’ Omladinac Vranjic. Nel 2010 passa nell’ Hajduk Spalato con cui fa tutta la trafila nelle giovanili, arrivando ad esordire in prima squadra nel 2014.

Esordisce in prima squadra il 17 luglio 2014 da titolare contro il Dundalk, incontro valido per l’accesso alla fase finale di UEFA Europa League, segnando la rete che fissa il punteggio sul risultato di 0-2 in favore degli ospiti, diventando nell’occasione, all’età di 16 anni, 9 mesi e 2 giorni, il più giovane marcatore di sempre degli spalatini nelle competizioni europee, superando il precedente primato appartenuto a Mario Tičinović. Nel 2016 l’allora allenatore dei Bijeli Marijan Pušnik gli concede la fascia da capitano diventando, a 18 anni, il più giovane capitano della storia dell’Hajduk Spalato. Vlasic diventa una autentica bandiera del club, un elemento di spessore che però viene anche seguito da club europei.

Nell’estate del 2017, viene acquistato dall‘Everton. Lascia l’Hadjuk dopo 120 presenze, segnando 13 gol. Inizia la sua avventura in Premier, all’Everton, che lo paga 10 milioni di sterline, firmando un quinquennale. Non riesce a trovare molto spazio con i Toffees, solo 19 presenze e 2 gol. L’Everton decide di girarlo in prestito al CSKA Mosca, nell’estate 2018, con cui si rilancia. Segna il suo primo gol nella sfida di Champions, al suo esordio, contro il Real Madrid, che consente ai moscoviti di battere i campioni d’Europa in carica, che risulta essere anche la rete più veloce dei russi in Europa.

La prima stagione al CSKA è buona, e la chiude con 38 presenze e 9 gol. I moscoviti lo riscattano per 18 milioni di euro dall’Everton. Resta 3 stagioni al CSKA, dove vince diversi titoli, dove nel 2019-2020 e nel 2020-2021 è stato il migliore marcatore stagionale del club. Il richiamo della Premier è però di nuovo alto e il West Ham lo ingaggia nell’agosto 2021, facendogli firmare un quinquennale.

Ma la storia si ripete, anche a Londra, Nikola Vlasic fatica a trovare spazio, chiudendo la stagione con 21 presenze e un gol.

Ora l’opportunità di tornare ai massimi livelli in Serie A. Vlasic è anche una colonna della Nazionale croata, con cui milita dal 2017 e ha collezionato 39 presenze, segnando 7 gol, saltando però i Mondiali 2018, che videro la Croazia sfiorare la clamorosa impresa, perdendo solo in finale con la Francia. Vlasic a novembre in Qatar vuole esserci e per questo vuole continuità e un alto rendimento al Torino.

Vlašić è un trequartista polivalente tatticamente, è in grado di giocare da ala, seconda punta a supporto di un centravanti o da falso nueve e in possesso di discrete qualità tecniche che gli consentono di liberarsi con efficacia del diretto avversario. Agile nei movimenti, freddo sotto rete e preciso sui calci piazzati, è inoltre bravo nel servire assist per i compagni.

E’ un vero e proprio jolly offensivo per Juric.

Foto: twitter Euro 2020