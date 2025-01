Vlasic: “Questo è il vero Torino”

Non un grande inizio di stagione quello del Torino che, però, passo dopo passo si sta riprendendo. Nelle ultime 4 giornate, infatti sono arrivati 4 pareggi, anche contro squadre del calibro di Juventus e Fiorentina. Un crescendo importante del quale ha voluto parlare il calciatore granata Vlasic. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “Negli ultimi due mesi abbiamo spinto tanto, ottenendo 4 ottimi pareggi. Avremmo meritato una vittoria in molte di queste ultime partite, come con il Parma e contro l’Udinese. Questa squadra è molto più forte di come ha fatto vedere fino ad ora. Dobbiamo portare a casa subito più punti possibili. Quello di prima non era il vero Toro, questo è il vero Toro. Il Derby? Una delle partite più belle della mia vita. Qui è speciale, unico. Dopo il gol ho provato un’emozione unica, un ricordo che porterò sempre dentro di me”. Il centrocampista del Toro ha poi continuato, parlando di mister Vanoli: “Ha una grande fiducia in tutti i calciatori. Non abbandona mai nessuno e l’utilizzo a Firenze di Tameze dopo tanta panchina ne è l’esempio. Nel mondo del calcio la fiducia per un calciatore vale il 40%”.

FOTO: Instagram Torino