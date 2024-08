Vlasic: “La mia priorità è tornare il prima possibile. Mi piace Vanoli”

Nikola Vlasic, centrocampista offensivo del Torino, ha parlato a margine della presentazione della maglia dei granata, con il croato che ha scelto la numero 10 per la prossima stagione: “Abbiamo parlato con il mister, sono infortunato ma ho visto un allenatore che dà libertà in campo. Mi piace. Abbiamo parlato anche del ruolo, ma deve stare nello spogliatoio. Sono infortunato, non voglio parlare di queste cose: la mia priorità è tornare”

Sul recupero: “Sto bene, sto lavorando per tornare il prima possibile. Ho bisogno ancora di qualche giorno, ma non posso dire ancora quando tornerò. Domenica non ci sono, per San Siro vediamo. Ho giocato con il dolore, ho avuto tanti problemi e poi sappiamo cos’è successo con il Bologna. Volevo giocare con la Nazionale, ma non è stato possibile. Per me c’è solo una cosa che voglio, tornare il prima possibile e farlo al 100%”.

Sugli obiettivi personali: “Voglio il più possibile…L’anno scorso potevo fare più gol e più assist, ma il mio primo obiettivo è giocare bene e aiutare la squadra. Ho avuto qualche problema negli ultimi mesi, ora mi sento bene e non sento dolore ma prima devo tornare, poi possiamo parlare di obiettivi”.

