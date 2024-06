Vlasic: “Juric mi ha insegnato tanto. Futuro? Ho ancora tre anni di contratto al Torino”

Nicola Vlasic, centrocampista del Torino, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale croata.

Queste le sue parole: “E’ stato difficile, ho fatto allenamento due volte al giorno, poi terapie per tutto il resto del tempo. Ogni giorno, dall’alba al tramonto, mi sono concentrato per recuperare il prima possibile ed essere qui. Dal 30 maggio, giorno del mio arrivo in ritiro, mi sono sempre allenato in gruppo, ma in accordo con il commissario tecnico Dalic ho saltato la prima amichevole con la Macedonia del Nord, ma ora sono pronto”.

Sulla stagione al Torino: “Pensavo di sapere molto di calcio, invece in Italia ho imparato tantissimo. Devo ringraziare mister Juric, mi ha insegnato molto e gli sono grato per l’opportunità che mi ha dato. Ora non è più al Torino e gli auguro il meglio per il futuro. Il mio futuro? Ho ancora tre anni di contratto”.

Sui compagni di squadra che ritroverà da avversari. “Non posso non citare i miei compagni Bellanova e Buongiorno. Alessandro è il miglior difensore della Serie A forse, lo vedo tutti i giorni e conosce le sue qualità. Raoul ha una velocità pazzexca. Sicuramente parlerò con il CT quando dovremo affrontarli”.

Foto: Instagram Torino