Vlasic: “Indossare la maglia numero 10 è speciale. Vanoli? Mi piace, ha una bella idea di gioco”

Nikola Vlasic, centrocampista del Torino, ha parlato a Sky della stagione appena cominciata.

Queste le sue parole: “Indossare la numero 10? È speciale, mi piace tanto. L’ho avuta in Nazionale 2 o 3 volte quando Modric era fuori. Era libera e l’ho voluta prendere, adesso è mia”.

Qual è il suo obiettivo? “Per prima cosa stare bene, che ancora non sono al top. Quando torno voglio aiutare i miei compagni perché, se il mio primo anno qui è stato buono, il secondo ho giocato con tanto dolore per 2, 3, 4 mesi… Ora non lo sento e voglio essere al top della forma”.

Vanoli? “È un professionista vero, sa di calcio, ha una bella idea di gioco, gli piacciono i giocatori che sanno giocare e noi cresciamo ogni partita e ogni allenamento”.

