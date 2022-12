Vlasic: “Abbiamo fatto un grande Mondiale. Mi sento in forma per la ripresa del campionato”

Nikola Vlasic ha parlato ai microfoni di Torino Channel dopo l’amichevole vinta nettamente contro il Monza.

Queste le parole del giocatore: “Ho avuto sei giorni di riposo, ma non mi sono fermato e mi sono allenato a casa. Mi sento in forma e pronto per ricominciare, non vedo l’ora di riprendere a giocare le partite ufficiali”.

Tre immagini dell’esperienza in Qatar.

“E’ stata un’esperienza incredibile. Dico la vittoria contro il Brasile, la medaglia per il terzo posto e quando siamo tornati in Croazia: la gente ci ha aspettati, erano tantissimi ed è stato bellissimo”.

Siete pronti per la ripresa del campionato? “La squadra sembra davvero in forma e pronta. Abbiamo giocato un ottimo match, abbiamo dominato contro un’ottima squadra come il Monza. Mancano sette giorni, possiamo solo migliorare”.

Cosa vi chiede Juric? “In ogni allenamento, partita ufficiali o amichevoli, per lui non cambia nulla: dobbiamo dare sempre il 100%”.

Foto: Instagram Torino