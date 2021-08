Vlasic a un passo dal West Ham: i dettagli

Nikola Vlasic, a lungo obiettivo del Milan, è molto vicino a vestire la maglia del West Ham. Secondo fonti sia russe che inglesi, il trequartista croato, classe 1997 del CSKA Mosca, sta per avere il via libera per il trasferimento in Premier.

Una operazione da circa 30 milioni di euro, la stessa cifra che era stata richiesta al Milan e che il club rossonero non aveva intenzione di pagare. Al punto che ha virato su altri obiettivi. Mentre Vlasic sta per andare in Premier con il West Ham ormai ad un passo.

Foto: Twitter Euro 2020