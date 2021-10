Vlahovic contro Osimhen, la sfida nella sfida

Oggi pomeriggio, alle ore 18, andrà in scena Fiorentina-Napoli, gara valida per la settima giornata di Serie A. Una di fronte all’altra due formazioni in salute, assolute protagoniste di questa prima parte di campionato. I padroni di casa, guidati da Vincenzo Italiano, hanno vinto quattro delle ultime cinque partite, dando prova di aver assorbito i principi di gioco del talentuoso tecnico ex Spezia. Gli azzurri, invece, sono addirittura a punteggio pieno, avendo battuto consecutivamente Venezia, Genoa, Juventus, Udinese, Sampdoria e Cagliari. Una partenza sprint nel segno di Luciano Spalletti.

Si prospetta, per filosofie e potenzialità degli organici, una sfida pirotecnica. Vlahovic e Osimhen, in particolare, sono i due giocatori più di tutti sotto i riflettori. Quattro gol ciascuno finora, a conferma del fatto che, in questa Serie A più povera senza Ronaldo e Lukaku, la scena adesso è tutta loro.

Foto: Twitter Fiorentina