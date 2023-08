Vlahovic vola in Baviera: niente mercato, a Monaco per consulto medico

Dusan Vlahovic è volato oggi a Monaco di Baviera. Il mercato non c’entra, l’attaccante serbo della Juventus è infatti andato in Germania per un consulto medico dopo i problemi di pubalgia che lo hanno condizionato nel corso dell’ultima stagione.

Foto: Instagram Juventus