Vlahovic: “Voglio vincere con la Juventus. Quest’anno avrei potuto fare di più”

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, intervistato dal quotidiano francese L’Equipe, ha parlato del suo futuro e degli obiettivi che si pone di raggiungere con il club bianconero. Queste le parole rilasciate dal giocatore serbo:

“Futuro? Prima voglio vincere qualcosa di importante qui, poi vedremo. Ho sentito e letto delle voci di mercato, ma non ne sapevo niente, non me ne sono interessato. Pensavo soprattutto a prepararmi al meglio per la stagione. Mi restano due anni di contratto e sto bene qui. Voglio vincere qualcosa di importante con la Juventus, poi si vedrà, ne riparleremo più tardi. L’anno scorso non stavo bene fisicamente, quest’anno invece sì. Ma come sempre lavoro duro, per migliorare punti deboli e forti. Finora ho segnato 16 gol, ma avrei potuto fare di più. Voglio sempre fare di più e diventare un giocatore di cui tutti si ricorderanno. Giocare solo per incassare i soldi non mi interessa. Vincere il Pallone d’Oro? Ovviamente sogno di vincerlo, ma prima di tutto ci sono tante cose che devono allinearsi. È un mio obiettivo, giochi per la gloria e per i trofei. Qualificazione in Champions e vittoria della Coppa Italia? Sarebbe bellissimo, ovviamente, ma non potremo essere pienamente soddisfatti. Questa è la mentalità di questo club, per le esigenze della sua storia. Avevamo la possibilità di lottare per il titolo, ma se combatti fino a febbraio non significa niente e non conta. È alla fine di maggio che vediamo chi è là. Ovviamente ci sono rimpianti, ma c’è ancora molto da giocare”.

Foto: Instagram Juventus