Vlahovic: “Vogliamo riportare la Fiorentina in Europa. Sarebbe un grande successo per il club”

Dusan Vlahovic, attraverso un’intervista rilasciata al Telegraph.rs, ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina: “Lavoriamo tutti e vogliamo andare in Europa, perché la Fiorentina non gioca lì da molti anni e penso che sarebbe un grande successo per il club. Credo che questo gruppo di giocatori e questo staff tecnico lo meritino e faremo tutti del nostro meglio per raggiungere alcuni degli obiettivi che ci siamo prefissati. Abbiamo una routine di vita. Andare all’allenamento, al recupero e a letto con le giuste tempistche. Quando si tratta di nutrizione ho un regime particolare perché come ho detto il calcio ha raggiunto un livello tale che ogni minimo dettaglio conta. Per quanto riguarda l’attenzione del pubblico, ho detto che non mi interessa, sono concentrato solo sul calcio, allenarmi e migliorare il più possibile per aiutare la squadra. Che si tratti di gol, assist o altre cose nel gioco. La cosa più importante è che vinciamo, e tutto il resto che succede intorno a me non mi interessa”. Sul Mondiale: “È stato davvero fantastico. Non ho ancora avuto le mie impressioni completamente, ma una sensazione davvero incredibile, andare a una grande competizione, battere il Portogallo in casa, e quella è stata la partita che ha significato la finale per tutti noi e ottenere l’unico risultato che ci ha portato alla Coppa del Mondo. Penso che abbiamo ottenuto un grande successo, ma credo che siamo solo all’inizio”.

FOTO: Twitter Fiorentina