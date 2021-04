Vlahovic unica nota positiva della Fiorentina. Da lui dipendono le ambizioni dei viola

La stagione della Fiorentina non è tra le più positive, dopo la stagione fallimentare dello scorso anno, ci si aspettava un cambio di passo dopo anche gli investimenti di Rocco Commisso. Attualmente la Fiorentina è a 8 punti di vantaggio sul Cagliari che occupa il terzultimo posto. Una classifica che non può far dormire serenamente Iachini. L’unica nota positiva della stagione viola è Dusan Vlahovic, autore di una doppietta ieri nella gara contro l’Atalanta anche se risultata inutile ai fini del risultato. Con questi due gol il serbo si porta a quota 15, una stagione da incorniciare e che può proiettarlo verso grandi mete in prospettiva mercato. Le ambizioni della Fiorentina, infatti, si vedranno questa estate e dalla permanenza o meno dell’attaccante, perché ripartire da Vlahovic il prossimo anno significherebbe puntare a fare un salto di qualità. Cederlo, invece, comporterebbe una ricerca per rimpiazzarlo abbastanza complessa.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina