Vlahovic, un 2000 da urlo: entra e colpisce due volte

La Fiorentina vola al turno successivo di Coppa Italia nel segno di Dusan Vlahovic. E’ lui l’eroe della serata per la Viola di Vincenzo Montella: il gioiello classe 2000 entra in campo al 74′ al posto di uno spento Benassi e ribalta il Monza nel giro di pochissimo minuti. La giovane età viene spazzata via da buoni movimenti spalle alla porta e una voglia matta di spaccare il mondo. Il centravanti serbo sceglie il momento migliore per segnare il primo gol con la Fiorentina sfruttando un assist di Montiel e segnando con un diagonale preciso sul secondo palo il gol che riequilibra il match a dieci minuti dal termine dopo il vantaggio di Brighenti. Poco dopo ancora Vlahovic, davanti al portiere, con un piatto facile firma il 2-1, il sorpasso che spezza le gambe al Monza. Prima del termine arriva il tris di Chiesa, ma i riflettori sono tutti per il serbo classe 2000, autore della doppietta da urlo che fa gioire Firenze.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina