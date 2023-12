Vlahovic su Allegri: “Vuole sempre vincere, come me. Ma alla Continassa hanno tolto il canestro”

Dusan Vlahovic ha parlato del suo rapporto con Allegri durante un’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport”. “A 5 anni praticavo basket, però tutti gli amici del quartiere giocavano a calcio così ho chiesto a mia madre di cambiare. Alla Continassa hanno tolto il canestro, ma Allegri sa che quando vorrà potrà sfidarmi. È sempre un piacere giocare con lui perché ha una mentalità vincente che riesce a trasmetterti. Lui vuole sempre vincere, come me. Nelle sfide a calcio la spunta sempre lui? Diciamo che la gira in maniera tale per cui il vincitore risulta lui, ma la competitività fa sempre bene perché aiuta a crescere come mentalità. Allegri è un allenatore vincente e avere uno come lui in panchina è un grosso aiuta. È la cosa che mi ha colpito subito di lui”.

Foto: Instagram Juventus