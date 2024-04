Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha lasciato sui social un pensiero in merito al momento in casa bianconera, dopo il 2-2 in rimonta contro il Cagliari.

L’attaccante serbo ha scritto: “Niente scuse, niente alibi. Dobbiamo fare meglio e chiudere al meglio questa stagione. Noi vogliamo vincere e vogliamo farlo con voi”.

Foto: Instagram Juventus