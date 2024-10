Vlahovic sostiene Bremer: “Siamo tutti con te, ti aspettiamo e ti auguriamo una buona guarigione”

Arriva un bel messaggio di Dusan Vlahovic, protagonista ieri sera con una doppietta a Lipsia, per un altro protagonista, però sfortunato, della gara. Il serbo ha voluto rincuorare il compagno Gleison Bremer, uscito per un grave infortunio e che tornerà in campo tra diversi mesi.

Il serbo ha scritto una storia su Instagram rincuorando il brasiliano che ha subito la lesione di menisco e crociato: “Siamo tutti con te, ti aspettiamo e ti auguriamo una buona guarigione. Forza Bremao!” ha scritto il giocatore serbo.

Foto: Instagram Juve