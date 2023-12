Vlahovic sbaglia un rigore a Monza, poi colpisce Rabiot: 1-0 Juve all’intervallo

Ottima Juventus in vantaggio a Monza dopo i primi 45 minuti. I bianconeri conducono grazie a un gol di Rabiot al 12′, una inzuccata di testa, dopo un calcio d’angolo. Reazione importante dei bianconeri dopo che al 10′ Vlahovic aveva sbagliato un calcio di rigore, parato da Di Gregorio, straordinario anche sulla respinta del serbo.

Juve che ha avuto altre chance per trovarsi anche con un vantaggio più ampio. Prima una conclusione di Chiesa, finita alta, poi, alla mezz’ora, altra sassata di Rabiot, grande parata di Di Gregorio e una chance clamorosa l’ha avuta anche Gatti, sempre da calcio d’angolo, ma da un metro, con equilibrio precario, ha mandato alto.

Buona Juve a Monza, vantaggio meritato per i bianconeri.

Foto: twitter Juve