Vlahovic-Savona, Juventus avanti 2-0 sul Verona all’intervallo

La Juventus conduce 2-0 sull’Hellas Verona al termine della prima frazione di gioco. Dopo un avvio a rilento, la gara si sblocca al 28′ con la rete di Dusan Vlahovic: errore in disimpegno di Duda, con recupero di Locatelli sul centrocampista di casa e palla data a Yildiz. Il turco trova quindi in verticale il centravanti serbo, che a tu per tu con Montipò segna il vantaggio con il mancino. Al minuto 38 raddoppia la Juventus con la rete di Nicolò Savona, all’esordio da titolare con la Juventus e in Serie A. Cross da sinistra dell’altro giovane Mbangula, che trova il colpo di testa sul lato opposto di Savona: Vlahovic disturba – e forse tocca la palla – la difesa scaligera.

Foto: Instagram Vlahovic