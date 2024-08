Vlahovic: “Sarà una stagione tosta, ma ci faremo trovare pronti”

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky alla vigilia dell’inizio della stagione, con la gara contro il Como di lunedì sera.

Queste le sue parole: “Arrivo bene e carico a questa stagione. Voglio fare bene e aiutare la squadra. Ci sono tantissime novità, è tutto diverso e ci vorrà tempo, anche se non lo abbiamo. Siamo tutti a disposizione. Dobbiamo iniziare bene, siamo tutti motivati e a disposizione del mister, già dalla prima giornata. Abbiamo fatto una preparazione tosta, mi sento bene, come la squadra. Speriamo di essere al massimo dal 19”.

Un pensiero poi anche sulle avversarie da affrontare in questa stagione: “Questo campionato sarà difficile ed equilibrato, ci sono tante squadre forti che si sono rinforzate. Puntiamo a fare il massimo. Non mi piace porre obiettivi, non ci mettiamo limiti. Stiamo lavorando e imparando nuove cose e pensiamo partita per partita. Ognuno ha qualcosa in mente in testa ma pensiamo a fare bene e poi vedremo”.

Infine la chiusura su cosa si aspetta da se stesso in questa stagione: “Per me sarà una stagione importante, come per tutti, siamo la Juventus. Sarà tosta, ci faremo trovare pronti”.

Foto: Instagram Juve