Vlahovic risponde a Ferguson, Juventus e Bologna si dividono la posta in palio (1-1)

Juventus e Bologna si dividono la posta in palio: 1-1 all’Allianz Stadium, Vlahovic risponde a Ferguson. L’approccio della Juventus è diverso rispetto alla sfida di Udine di una settimana fa e la squadra di Allegri fatica a creare opportunità sin da principio. Dopo alcune conclusioni da una parte e dall’altra che non creano pericoli per i portieri, è il Bologna a premere per il vantaggio. E a trovare la rete del vantaggio con Ferguson dopo un grande lavoro spalla alla porta di Zirkzee. L’Allianz non ci sta, Ferguson sfiora la doppietta poco dopo e lo stadio juventino comincia a fischiare la squadra di Allegri, che tenta una timida reazione. Ci prova Fagioli, poi Chiesa, ma le conclusioni sono velleitarie. Weah chiede un calcio di rigore per una deviazione di Lucumì, ma per l’arbitro non c’è nulla, poi Chiesa ci prova su punizione e Skorupski dice no. Nella ripresa partono forte i bianconeri che trovano – per un momento – la via rete con Vlahovic ma, dopo la revisione al VAR, il gol viene annullato per fuorigioco. Poi dubbio nell’area di rigore bianconera: Zirkzee calcia in diagonale, Perin ci arriva e respinge il pallone corto dove si fonde Ndoye che non arriva disturbato da Iling-Junior. Proteste sulla panchina rossoblu, espulso un collaboratore tecnico di Thiago Motta. La Juventus ci prova, il Bologna prova a difendere il vantaggio e a colpire in ripartenza. Ma a segnare sono i padroni di casa con Vlahovic abile a girare in rete un ottimo cross proveniente dalla destra. Termina così 1-1 all’Allianz Stadium.

Foto: Instagram Juventus