Vlahovic risponde a David, parità tra Lille e Juventus (1-1)

La Juventus non va oltre il pari in casa del Lille: 1-1, a David risponde il rigore trasformato da Dusan Vlahovic. I francesi passano in vantaggio poco prima della mezz’ora con la rete di David. La grande giocata, però, è quella di Zhegrova che prima aggira Cabal e poi verticalizza per Jonathan David: Kalulu legge male la traiettoria, per il centravanti canadese è un gioco da ragazzi battere Di Gregorio. Intorno all’ora di gioco, però, ecco la risposta degli uomini di Thiago Motta. Calcio di rigore guadagnato da Francisco Conceicao e ben trasformato da Dusan Vlahovic, bravo dagli undici metri a spiazzare Chevalier. Termina così 1-1, la Juventus sale a quota 7 punti in classifica.

Foto: Instagram Juventus