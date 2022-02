Vlahovic: “Qui voglio diventare un grande giocatore”

Tra poco inizia la Champions e se il mister mi farà giocare sarà una grande emozione per me. Cercherò di fare il prima possibile per inserirmi nel gruppo. Penseremo partita dopo partita. Ho parlato poco con il mister, mi ha dato il benvenuto ma non ci siamo fermati a parlare molto. Ora voglio pensare a diventare un grande giocatore ma ci vuole tempo, dedizione e lavoro. Tutto ciò che l’allenatore mi dirà di fare, io lo farò. Non mi interessa quale sia il modulo, sono a disposizione sia a difendere e sia ad attaccare.”

FOTO: Profilo Instagram Vlahovic