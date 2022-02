Vlahovic: “Pronto a dare il massimo per la Juve”

Ringrazio mister Prandelli e lo ringrazierò per sempre. Ringrazio la città di Firenze che mi ha accolto da bambino e sono sempre stato un professionista serio. Saluto tutti i tifosi sia quelli che mi hanno detto bene e sia quelli che mi hanno detto male. Sono veramente e emozionato e orgoglioso di aver firmato con la Juventus. Sono pronto a dare il massimo e a dare tutto il mio contributo per la squadra per ottenere tutti i risultati. Un grazie ad Agnelli e a tutti quelli che mi hanno portato qui. Scegliere la Juve è stato facile. Ha nel DNA il non mollare mai e di stare sempre combattivi fino alla fine. Il numero 7 non ha un senso importante, l’ho scelto solo perché è il numero più vicino al 9.”

FOTO: Twitter Juventus