Vlahovic: “Potevo fare di più e meglio. Un onore giocare con Di Maria”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Maccabi Haifa, l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ha così commentato il successo per 3-0 ottenuto dai bianconeri all’Allianz Stadium: “Siamo entrati in partita cattivi, determinati e concentrati. Io potevo fare meglio e fare di più. Dovevo sfruttare meglio gli assist dei compagni, però abbiamo vinto. Dobbiamo migliorare e lavorare a testa bassa in silenzio. Gli attaccanti vivono di gol. Io sono sempre focalizzato sulla squadra, poi i gol arrivano di conseguenza. Se penso che devo fare qualcosa, metto solo del peso addosso e non faccio le cose con lucidità. Devo essere più calmo e concentrato e sicuramente quelle occasioni che ho avuto le avrei sfruttate al meglio. Ora questa partita è passata, vediamo a sabato e lavorare con umiltà in silenzio”. Infine, ha parlato di Angel Di Maria: “Non so che dire. Io sono onorato di avere la possibilità di giocare con lui, vederlo tutti i giorni per imparare da lui. Vorrei sfruttare il più possibile i momenti con lui in campo”.

Foto: Juventus Instagram