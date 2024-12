Vlahovic porta avanti la Juventus sul Cagliari: 1-0 all’intervallo

La Juventus conduce per 1-0 sul Cagliari al termine della prima frazione di gioco. Il primo squillo della gara è degli uomini di Nicola. E arriva dopo appena un minuto con Lapadula che si inserisce tra i due centrali bianconeri e calcia rasoterra. Di Gregorio attento e reattivo risponde con i piedi. I bianconeri rispondono con Yildiz e Conceicao, ma Wieteska salva sulla conclusione del turco, mentre il portoghese sfiora il palo dopo un azione in solitaria. Al 36′ è ancora Conceicao a rendersi pericoloso ma, stavolta, è Scuffet a farsi trovare pronto e a neutralizzare la conclusione dell’ala bianconera. La gara si sblocca al 43′ e a passare in vantaggio sono gli uomini di Thiago Motta con la rete di Vlahovic.

Foto: Instagram Vlahovic