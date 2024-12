Vlahovic, perla di Koopmeiners, Conceicao e Nico: la Juve cala il poker al Cagliari. E vola ai quarti contro l’Empoli

La Juventus vola ai quarti di finale di Coppa Italia: 4-0 al Cagliari. Il primo squillo della gara è degli uomini di Nicola. E arriva dopo appena un minuto con Lapadula che si inserisce tra i due centrali bianconeri e calcia rasoterra. Di Gregorio attento e reattivo risponde con i piedi. I bianconeri rispondono con Yildiz e Conceicao, ma Wieteska salva sulla conclusione del turco, mentre il portoghese sfiora il palo dopo un azione in solitaria. Al 36′ è ancora Conceicao a rendersi pericoloso ma, stavolta, è Scuffet a farsi trovare pronto e a neutralizzare la conclusione dell’ala bianconera. La gara si sblocca al 43′ e a passare in vantaggio sono gli uomini di Thiago Motta con la rete di Vlahovic. Nella ripresa arriva il raddoppio di Teun Koopmeiners con una perla su punizione: mancino forte e preciso che si insacca all’incrocio dei pali, niente da fare per Scuffet. Al 55′ il fuorigioco nega a Vlahovic la doppietta personale. Il serbo era in posizione irregolare al momento del passaggio in verticale: nullo il gol, con scavetto, che aveva battuto Scuffet per la terza volta. All’80’ arriva anche il 3-0 dei bianconeri. Conceicao riceve palla in verticale da Nico Gonzalez, avanza, poi al momento giusto si accentra, calcia e batte Scuffet. Il punto esclamativo sulla gara arriva con la rete di Nico Gonzalez che lascia il segno al rientro in campo. Termina così allo Stadium, la Juventus vola ai quarti di finale dove troverà l’Empoli.

Foto: Instagram Juventus