Vlahovic, nuovo stop: non convocato per la sfida al Milan

Stagione con troppi bassi e pochi alti per Dusan Vlahovic. Oltre al complicato periodo della Juventus, troppe volte impantanata nelle vicende extra campo, non è stato un anno positivo per il centravanti ex Fiorentina. Vlahovic salterà anche la partita contro il Milan, Allegri ha deciso di non convocare il serbo a seguito di un fastidio muscolare accusato dal giocatore in settimana. I test fisici della rifinitura hanno evidenziato un sovraccarico tendineo al muscolo sartorio della coscia destra. Ennesimo problema in una stagione condita da troppi problemi fisici che hanno condizionato le prestazioni dell’attaccante già rese complicate dal gioco proposto dalla squadra bianconera. Si prospetta un triste finale do stagione per Vlahovic, con il mercato che potrebbe tornare a farsi sentire.

Foto: Instagram Juventus