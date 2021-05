Vlahovic: “Non vedo l’ora di incontrare Gattuso. Prandelli l’uomo che mi ha fatto svoltare”

L’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha rilasciato un’intervista alla rivista serba MozzartSport parlando del suo futuro: “Avevo un obiettivo prima dell’inizio della stagione, ma non erano esattamente i 20 gol. Ma quando sono arrivato a 10, l’obiettivo è cambiato. La svolta nella mia carriera fino ad ora è stata con l’arrivo di Cesare Prandelli. Ero in Nazionale in quel momento e i miei amici mi hanno mandato le sue dichiarazioni dicendo che aveva parlato molto bene di me – ha detto Vlahovic –Senza l’aiuto di Prandelli, niente di tutto questo sarebbe successo. Mi ha dato una fiducia illimitata e gli sarò grato per il resto della mia vita. Mi ha spiegato alcuni movimenti, come dovevo calciare in porta: Prandelli sa come avvicinarsi e parlare con i giocatori”

Su Gattuso: “Parliamo di un campione del mondo: è un allenatore che non si arrende mai. Un grande motivatore, affamato di vittorie. Non vedo l’ora di incontrarlo”.

Foto: Sito Fiorentina