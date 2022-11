Vlahovic: ” Non ho giocato perché non ero abbastanza pronto, ma mi sento meglio e sono completamente concentrato sulla prossima partita”

Vlahovic ha parlato delle sue condizioni in conferenza stampa in vista della partita contro la Svizzera fondamentale per il passaggio del turno. Di seguito le sue parole: “Siamo concentrati sul calcio, a venerdì con la Svizzera. Non ho giocato perché non ero abbastanza pronto, ma mi sento meglio e sono completamente concentrato sulla prossima partita. L’atmosfera nello spogliatoio non è mai stata migliore, nulla è cambiato nell’ultimo anno e mezzo. Il giornalista che ha dato la notizia che io abbia problemi con la squadra ha parlato male di me perchè non sanno cosa dire, se necessario agirò per vie legali.”

Foto: Instagram personale