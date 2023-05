Vlahovic: “Non esiste rialzarsi senza essere prima caduto. Non esiste arrendersi, mai!”

Torna a scrivere sui social Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, che per un periodo aveva disattivato l’account Instagram. Il giocatore serbo, autore del gol del vantaggio bianconero a Siviglia, ha scritto delle frasi che caricano l’ambiete juventino, sulle gioie, i dolori, le sconfitte, le vittorie.

Queste le parole del serbo: “Non esiste vittoria senza sconfitta. Non esiste rialzarsi senza essere prima caduto. Non esiste gioia senza dolore. Non esiste arrendersi, mai! Fino Alla Fine”.

