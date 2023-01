Vlahovic: “Non abbiamo paura di qualche punto in meno in classifica”

Arriva anche il post di Dusan Vlahovic, l’attaccante bianconero mostra vicinanza alla Juventus e ai propri tifosi in seguito alla dura penalità. La Vecchia Signora ha perso ben 15 punti in classifica in virtù dei verdetti nel caso plusvalenze. Le parole dell’ex Fiorentina: “Non abbiamo paura di qualche punto in meno in classifica. Non abbiamo paura di rimboccarci le maniche. Non abbiamo paura dei nostri avversari. Non dobbiamo avere paura di niente. Perchè quando penseranno che siamo caduti, ci rialzeremo più forti di prima. Questi siamo noi, questa è la Juventus”.

Foto. Instagram ufficiale Juventus