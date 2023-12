Vlahovic: “Nel mio gol c’era voglia di vincere. Spero di aiutare ancora di più la squadra”

Il match winner di Frosinone-Juventus Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di DAZN nel post gara: “Nel mio gol c’era voglia di vincere, voglia di aiutare la squadra e di far felici i tifosi: questa è la cosa più importante. Per un attaccante sicuramente non è facile quando non fa gol o quando non segna costantemente, però lavoro tutti i giorni e sono tranquillo, spero di poter aiutare la squadra ancora di più”.

Foto: Instagram Vlahovic