Vlahovic nasconde i difetti della Juve: gran doppietta, 3-2 a Empoli

Torna al successo la Juve in campionato dopo due pari consecutivi. Lo fa al termine di una bella gara, vinta 3-2 ad Empoli, ma con i soliti problemi d’atteggiamento.

Il primo tempo si era chiuso 2-1 per i bianconeri, con gol di Kean e Vlahovic per gli ospiti e Zurkowski per i padroni di casa. Al 67′ è arrivato il gol del 3-1 bianconero, a firma Vlahovic. Nell’occasione bel servizio di Morata, che ha permesso al serbo di realizzare la prima doppietta con la Juve.

Empoli che ha alzato i giri del motore, trovando il pari dopo 10 minuti. Prima la traversa di Bajrami, poi La Mantia ha scaraventato in rete. Juve che si è difesa strenuamente, portando alla fine i tre punti a Torino e accorciando dalle prime posizioni.

FOTO: Instagram Vlahovic