Vlahovic motiva la Juventus: “Pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia”

Dopo aver collezionato la prima apparizione nell’amichevole in famiglia della Juventus a Villar Perosa, Dusan Vlahovic ha commentato la giornata e ha prova, dimostrando di avere già la stessa al campionato che partirà tra meno di 10 giorni. Su Instagram, l’ex Fiorentina ha scritto: “La mia prima volta a Villar Perosa per respirare la nostra storia e prepararci a scriverne un nuovo capitolo. Grazia a tutti per l’affetto”.

Foto: Twitter Juventus