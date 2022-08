Vlahovic-Milik, la Juve batte lo Spezia 2-0. Ancora un pari per il Napoli

La Juventus, dopo due pareggi di fila, ritrova la vittoria, battendo 2-0 lo Spezia. Ad aprire le marcature, ancora Vlahovic, al 9′, nel remake del gol su punizione con la Roma. Nel mezzo, tanto Spezia, che non creando molto, ha però tenuto bene il campo. Al 43′, infortunio per Szczęsny. Nella ripresa, girandola di sostituzioni, Allegri cambia molto, inserisce anche Milik, che al 91′ chiude la gara, segnando un bel gol su assist di Miretti.

Al Maradona, secondo pareggio di fila per un brutto Napoli, che non riesce a superare il Lecce. Salentini che sprecano un rigore al 25′ con Colombo. Vantaggio azzurro al 27′ con Elmas. Immediata la risposta del Lecce, con lo stesso Colombo al 31′.

Nella ripresa, Spalletti si gioca tutti i titolari, ma non riesce ad avere la meglio di un buon Lecce. La Juve aggancia a 8 punti proprio il Napoli.

Foto: twitter Juve