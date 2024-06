Vlahovic: “L’Inghilterra è tra le candidate a vincere l’Europeo. Ma potevamo farle male. E su Motta…”

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus e della Serbia, ha parlato a Rai Sport dopo la sconfitta di ieri contro l’Inghilterra, in una gara dove non è riuscito a incidere nell’attacco della compagine balcanica.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato contro una delle nazionali favorite per vincere il torneo. È stato molto difficile per noi nel primo tempo perché abbiamo avuto troppo rispetto per loro. Certo, lo meritano perché sono una squadra molto forte e i loro risultati parlano da soli, ma nella seconda metà abbiamo visto che potevamo competere contro di loro. Potevamo farle male, abbiamo avuto 2-3 occasioni che si potevano sfruttare. Ora dobbiamo guardare alle prossime partite, possiamo fare bene e vincerle per superare la fase a gironi”.

Un commento su Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus: “Sicuramente l’ho saputo, ha fatto bene al Bologna quest’anno è un ottimo allenatore. Ovviamente non gli ho parlato, ora penso alla Nazionale e all’Europeo, dopo gli parlerò, spero il più tardi possibile, perchè vuol dire che saremo andati avanti nel torneo”

Foto: Instagram Vlahovic