Vlahovic: “La mia amicizia con Gatti e il feeling con Chiesa. E sullo scudetto…”

Dusan Vlahovic ha toccato il tema del suo rapporto con Gatti e Chiesa nel corso dell’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport”. “Con Gatti fin dal primo giorno è scattato qualcosa. Sono rimasto stupito da quello che ha passato e come è arrivato fin qua. La sua storia può essere un esempio per i bambini, dentro c’è tutto: non mollare crederci sempre perché tutti i sogni si possono avverare con il duro lavoro. Gattone è sempre sul pezzo. Adesso vuole farmi leggere un libro… È un bravo ragazzo ma non è il solo, siamo un bellissimo gruppo e il clima qui è molto positivo. Con Chiesa ci conosciamo dalla Fiorentina, siamo simili perché siamo tutti e due molto ambizioso. Siamo amici anche fuori dal campo, è sempre bello giocare con lui. Lo scorso anno è successo poco, ma ora stiamo bene tutti e due fisicamente e dobbiamo fare il nostro. Siamo molto diversi ma l’intesa ci viene naturale. Non abbiamo bisogno di parlarci, conosciamo i movimenti uno dell’altro. Siamo partiti bene e speriamo di andare avanti così. Rabiot ha detto che bello spogliatoio si parla di scudetto? I calciatori devono sempre sognare, tutti abbiamo i nostri obiettivi, personali e di squadra. La priorità è tornare tra le prime 4 e giocare di nuovo in Champions League, poi vedremo come siamo messi in classifica e che cosa possiamo fare. Tutti nello spogliatoio abbiamo l’ambizione di vincere perché la maglia della Juve ci chiede questo”. Foto: Instagram Juventus