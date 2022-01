Vlahovic, la Juve voleva questo: ora conosce il prezzo. L’apertura della Fiorentina è una sentenza

Manca meno di una settimana alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. E si parla sempre di Dusan Vlahovic, magari non immaginando che per certe operazioni c’è bisogno di te. Che Vlahovic voglia la Juve lo sanno anche quelli poco attenti alle vicende calcistiche, ma gli scrupoli della Fiorentina erano enormi. Prima delle parole rilasciate da Pradè con totale apertura anche alla Juve. La Fiorentina chiede più di 70 milioni senza grosse dilazioni o contropartite tecniche. Ma l’apertura alla Juve è già una svolta che pone le condizioni, con il passaggio già avvenuto del totale accordo tra l’attaccante e il club bianconero per circa 7 milioni a stagione. E la Juve non vedeva l’ora di conoscere le condizioni. Sarebbe la terza cessione nel giro di pochi anni con destinazione bianconera, da Bernardeschi (con un’altra proprietà) a Chiesa passando per la volontà Juve di chiudere anche Vlahovic. Ma la volontà deve passare attraverso una proposta da 70 milioni (o 65 più 7-8 di bonus). E su questa strada la Juve è già uscita allo scoperto, le parole di Pradè ora passano attraverso la fase operativa.

FOTO: Twitter Fiorentina