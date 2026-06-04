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Vlahovic-Juventus, 68 gol per dirsi addio. Ora una nuova pagina (con Allegri spettatore interessato)

04/06/2026 | 12:00:13

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Il futuro di Vlahovic sarà lontano dalla Juventus. Dopo la rottura della trattativa con il club bianconero per il rinnovo del contratto in scadenza. La rottura non è una sorpresa, era nell’aria, adesso i discorsi per il futuro entreranno nel vivo per l’ex Fiorentina. Dopo 68 gol in cinque anni le strade del centravanti e della Juventus si separeranno, Dusan è il secondo acquisto più caro di sempre dopo Cristiano Ronaldo per i bianconeri, pronti anche loro a ridisegnare l’attacco da consegnare a Spalletti. E intanto resta sullo sfondo il Napoli, tra le 3-4 squadre interessate all’attaccante, sempre molto stimato da Max Allegri.
foto insta vlahovic