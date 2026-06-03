Il retroscena: Vlahovic, 3-4 club alla finestra (anche il Napoli)

03/06/2026 | 23:57:12

Qualche giorno fa abbiamo raccontato che ci sono 3-4 club alla finestra per Dusan Vlahovic, a maggior ragione dopo la rottura della trattativa con la Juventus per il rinnovo del contratto in scadenza. La rottura non è una sorpresa, era nell’aria, adesso possiamo entrare nel vivo. Uno dei club coinvolti è arabo, ma fin qui Vlahovic non ha mai aperto a una destinazione del genere, vedremo se cambierà idea. Abbiamo svelato anche il Napoli tra le società che si sono informate, una situazione che dobbiamo monitorare almeno fino a quando Dusan e chi lo assiste non prenderanno una decisione definitiva. È vero che il Napoli ha Hojlund, ma il rapporto con Allegri è eccellente al punto che Max lo avrebbe voluto al Milan. E in questo caso non bisogna correre troppo, ma neanche scartare il club di De Laurentiis tra gli estimatori di Vlahovic.