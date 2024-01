Vlahovic illude la Juve in 10, pareggio di Baldanzi: 1-1

Finisce 1-1 tra Juventus e Empoli allo Stadium. Bianconeri che impattano dopo aver giocato dal 15′ a un uomo in meno. Juve che inizia abbastanza bene, una punizione di Vlahovic, buona parata di Caprile. Altro tiro di Cambiaso, ancora Caprile ci arriva. La svolta all’improvviso al 16′. Riceve palla Milik, sbaglia lo stop il polacco, si allunga palla, cerca di recuperarla in scivolata ma commette un brutto fallo su Cerri. L’arbitro lo ammonisce, il VAR però lo richiama e cambia decisione: cartellino rosso e Juve in 10. Cambia la gara. L’Empoli sale il prprio baricentro e gestisce il gioco. La Juve fatica a costruire trame offensive. L’Empoli al 26′ con Cambiaghi impegna Szczesny, che salva anche in un’altra circostanza. Juve mai più pericolosa e che attende l’Empoli nella sua trequarti campo. Nel finale, clamorosa chance per Miretti, che spreca da solo davanti al portiere una buona opportunità.

Finisce 0-0 il primo tempo. Nella ripresa, la Juve sfrutta subito un angolo e trova il vantaggio al 50′. Corner per i bianconeri, in mischia, Vlahovic trova la zampata per l’1-0. La Juve arretra, l’Empoli cambia, con Nicola che inserisce Baldanzi e Cancellieri. Empoli che cresce e schiaccia la Juve. Al 70′, Baldanzi da fuori trova un bel gol, con un bel destro che batte Szczesny. Allegri si gioca la carta Yildiz e Iling jr. nel finale. Ma è sempre l’Empoli a fare la gara. Nel finale, ci prova la Juve, ma non riesce superare i toscani. Juve che sale a +2 sull’Inter, con due pertite mancanti per l’Inter però.

Foto: twitter Empoli