Vlahovic: “Il gol dà fiducia, ma l’importante era la vittoria. Critiche? Cerco di lavorare senza leggere niente”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, ha così parlato dopo il successo per 2-0 contro il Friburgo, partendo dall’esultanza del gruppo dopo il suo gol: “Se l’esultanza del gruppo mi ha fatto piacere? Sicuramente, io li ringrazio sempre tutti perché siamo una squadra unita. Abbiamo passato tante cose, li ringrazio tanto e mi ha fatto piacere vedere questa cosa, ora devo aiutare ancora di più. Quanto vale questo gol? Tanto, ogni gol dà fiducia. Ma la cosa più importante era vincere, passare il turno, queste sono le cose importanti. Abbiamo sofferto un po’ ma alla fine abbiamo vinto e queste sono le caratteristiche delle grandi squadre. Dobbiamo lavorare con determinazione. Ora andiamo avanti gara dopo gara ma abbiamo i nostri obiettivi”.

Poi ha proseguito: “Parliamo tutti i giorni, questo è fondamentale. Dobbiamo stare tutti insieme e lo siamo, poi continuare così perché questo porta frutti e risultati”. Infine, sulla critiche: “Ho cercato di tenermi fuori, di non leggere niente. Sono le situazioni, è così, quando segni va tutto bene e quando non lo fai non va niente. E’ sempre così, io però cerco di non leggere niente e dare importanza solo al lavoro e all’essere umile”.

Foto: Instagram Juventus