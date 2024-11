Vlahovic: “Giocare insieme a un attaccante come Mitrovic mi aiuta. In nazionale non ho compiti difensivi”

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus e della Serbia, ha parlato a RSI sulle sue qualità e sulle sue caratteristiche.

Queste le sue parole: “Cambia giocare con un partner in attacco? Sì, dipende anche dall’allenatore. Ma sicuramente è un po’ più facile perché Mitrovic è un giocatore forte che gioca tantissimo sulle sponde e i duelli aerei e io posso sfruttare le mie qualità, anche perché il mister Stojković, non mi ha obbligato a fare tanti compiti difensivi. E per un giocatore come me, dalla mia struttura…sinceramente non riesco a correre così tanto. Perché poi così non sono fresco nella finalizzazione”

Foto: Instagram Juventus