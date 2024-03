Dopo aver sfiorato il gol, arriva la nota dolente per Dusan Vlahovic in questo inizio di Napoli-Juventus. Il centravanti bianconero ha fermato Kvaratstkhelia con un fallo ritenuto tattico dall’arbitro che ha gli ha sventolato il cartellino giallo. Un ammonizione pesantissima per la Juventus. Infatti, Vlahovic era diffidato e, dunque, salterà la prossima sfida contro l’Atalanta.

Foto: Instagram Vlahovic