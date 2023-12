Vlahovic entra e colpisce: 2-1 Juve a Frosinone

Termina con il risultato di 1-2 la sfida dell’ora di pranzo tra Frosinone e Juventus. La Juve parte forte: grande giocata di Yildiz nel primo tempo che porta la Juve sullo 0-1. La pressione della Juve continua ma non riesce a segnare il gol del doppio vantaggio.

All’inizio della ripresa il Frosinone parte forte e trova il pareggio con Baez al minuto 51. Aumenta la pressione della squadra di Di Francesco, che sfiora più volte il gol con l’ex bianconero Soulé. L’ingresso di Vlahovic al 55′ cambia la partita: Weah appoggia per McKennie che, tutto solo sulla destra, mette in area un grande pallone che viene intercettato da Vlahovic. Sovrastato Simone Romagnoli e palla depositata sotto il sette. Annullato poi per fuorigioco di Vlahovic il 3-1 della Juventus.

La Juve perde però per infortunio Alex Sandro (problema alla coscia destra) e Locatelli (ha sentito un fastidio all’anca). Anche Di Francesco dovrà fare a meno di Lirola, uscito nel primo tempo per infortunio.

Foto: Instagram Juventus