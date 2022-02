Vlahovic: “E’ un onore essere alla Juve. Fiorentina? Sarà una partita come le altre”

Dusan Vlahovic, attaccante della Juve che ha propiziato la rete decisiva contro il Sassuolo, ha parlato a Sport Mediaset dopo il successo contro gli emiliani.

Queste le sue parole: “Ci vuole tempo per conoscere bene gli schemi, sono solo all’inizio, ma devo tanto ai miei compagni, alla società e ai tifosi che mi sostengono. Per me è un onore essere qui e dare una mano alla squadra. C’è una bella intesa con Morata e Dybala, sono grandi campioni, hanno vinto tanto, io posso solo imparare da loro”.

La Fiorentina in semifinale: “Io penso solo a vincere, a partita dopo partita. I tifosi non mi accoglieranno bene? Non ci penso, sarà una partita come le altre, ci prepareremo per vincere”.

Foto: Instagram personale