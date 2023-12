Kvara e Di Lorenzo con super Szczesny: il Napoli non sfrutta due clamorose palle-gol. Allo Stadium 0-0 dopo 45’

La partita si apre con un brivido per i padroni di casa con la deviazione di Danilo su calcio di punizione di Politano. Al 19′ occasione enorme per la Juve: Chiesa strepitoso per Vlahovic, liberissimo in area. La sua conclusione è stoppata da Natan, sul rimpallo McKennie prova la rovesciata, che va alta. La risposta degli Azzurri arriva al 27′: contropiede guidato da Osimhen che vede Kvaratskhelia da solo a tu per tu con Kvara, ma il georgiano si divora il gol del vantaggio. È ancora il Napoli a rendersi pericoloso al 39′: flipper Bremer-Gatti, Di Lorenzo batte a rete a colpo sicuro ma è il miracolo di Szczesny a mantenere il risultato inchiodato sullo 0-0.

Foto: Twitter Serie A