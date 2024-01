Vlahovic (doppietta) e Chiesa, la Juventus cala il tris al Sassuolo. E continua la rincorsa all’Inter

La Juventus continua la rincorsa all’Inter e cala il tris al Sassuolo: 3-0. Si sblocca dopo un quarto d’ora la sfida dello Stadium. Bella azione sulla destra in ripartenza da parte dei bianconeri: Locatelli trova Cambiaso, che appoggia arretrato per l’accorrente Dusan Vlahovic, il quale lascia partire un bel mancino dal limite dell’area che sorprende Consigli. Dopo aver trovato il vantaggio, la Juve abbassa il proprio baricentro e il Sassuolo prende le redini della partita. Al 30′ arriva il primo, vero , squillo neroverde con una conclusione dalla distanza di Laurienté, ma Szczesny è attento e respinge il tentativo. Ma è la Juventus a trovare la via del gol. Ancora con Dusan Vlahovic che trova la doppietta personale con una grande punizione che, prima bacia la traversa, e poi si insacca nonostante il tocco di Consigli. Il Sassuolo prova a reagire nella ripresa, ma Szczesny compie un altro grande intervento sulla conclusione di Berardi, blindando la porta bianconera. All’89’ arriva il sigillo finale firmato dal subentrato Federico Chiesa. Termina così 3-0 allo Stadium, la Juventus sale a quota 49 punti e continua la rincorsa all’Inter, al primo posto a quota 51. Il Sassuolo, invece, rimane al quattordicesimo posto a quota 19 punti.

Foto: Instagram Juventus