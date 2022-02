Vlahovic colpisce, Parejo risponde: 1-1 tra Villarreal e Juve

Finisce 1-1 l’andata degli ottavi di finale di Champions League, tra Villarreal e Juventus. Un pareggio che interrompe la serie di 3 sconfitte di fila dei bianconeri nelle precedenti 3 edizioni di Champions, quando aveva perso l’andata degli ottavi.

Grande protagonista ad inizio gara, Dusan Vlahovic, all’esordio assoluto in una competizione europea per club. Il serbo dopo 32 secondi ha sbloccato la gara, al primo pallone toccato, con un destro che ha battuto il portiere spagnolo.

Esultanza con un gesto polemico, quella del serbo, con un segno della mano a dire “parlate, parlate”, dopo le prime critiche piovute addosso al giocatore dopo il derby di venerdì.

La Juve poi ha dovuto far fronte alla reazione del Villarreal che ha sfiorato il pareggio in un paio di occasioni. Incrocio dei pali colpito da Lo Celso al 15′, parata di Szczęsny su un tacco di Danjuma.

Juve che poi è venuta fuori e in contropiede ha anche avuto alcune occasioni per raddoppiare: chance per Morata e McKennie non sfruttate in maniera adeguata dai bianconeri che al 45′ comunque comandano per 1-0 in casa del Villarreal.

Cambio nell’intervallo, esce Alex Sandro ed entra Bonucci.

Nella ripresa, parte meglio la Juve, che però col passare dei minuti inizia a sbagliare troppi passaggi. Su una di questa, al 66′, il Villarreal pareggia.

Assist dalla trequarti di Capoue che premia l’inserimento di Dani Parejo, bravo a prendere il tempo ai difensori della Juventus, che in maniera clamorosa si perdono l’uomo e permettono il pareggio degli iberici.

La Juve perde McKennie per infortunio, con l’americano uscito zoppicando in maniera vistosa. All’85’ nuova occasione per Vlahovic che mette i brividi ai padroni di casa.

Finisce 1-1, la Juve esce indenne da Villarreal, è ancora tutto aperto per la qualificazione che si deciderà a Torino.

